СФ ввел штрафы за обслуживание sim-карт, оформленных после самозапрета

Также взыскания предусмотрены за предоставление серверов провайдерами, которые не включены в соответствующий реестр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о штрафах для операторов связи за оказание услуг абоненту по sim-картам, подключенным сверх установленного законом лимита или после оформления абонентом самозапрета на получение sim-карт.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Устанавливается штраф за оказание оператором связи услуг абоненту, если сведения о нем не были подтверждены, если абоненту выдано больше положенного количества sim-карт (20 sim-карт для граждан, 10 - для иностранцев), если абонент установил самозапрет на оформление sim-карт, в размере от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Такие же штрафы предусмотрены за непредоставление информации и/или передачу недостоверной информации оператором связи в государственную информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Также штрафы предусмотрены за предоставление серверов провайдерами, которые не включены в соответствующий реестр: для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. Ответственность вводится для операторов государственных информационных систем за использование серверов провайдеров, который не включены в соответствующий реестр. Для должностных лиц штраф установлен в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также операторы связи могут быть оштрафованы за непредоставление в Роскомнадзор информации, позволяющей идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета на территории России, или за предоставление ложной информации. Размер штрафов за такое нарушение для должностных лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, для ИП - от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение может грозить штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, от 60 до 100 тыс. рублей, от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.

Кроме того, устанавливается ответственность для владельцев точек обмена трафиком за неисполнение обязанностей по установке средств противодействия угрозам устойчивости и безопасности функционирования интернета, либо за несоблюдение условий их установки. Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.