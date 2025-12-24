FT: технологические гиганты выводят из балансов деньги для создания дата-центров

По информации газеты, финансовые институты, включая Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital, и такие американские банки, как JPMorgan, предоставили технологическим гигантам не менее $120 млрд в виде заемных и собственных средств для финансирования вычислительной инфраструктуры

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие технологические компании США выводят из балансов задолженность в размере $120 млрд, связанную с созданием центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, финансовые институты, включая Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital, и такие американские банки, как JPMorgan, предоставили технологическим гигантам не менее $120 млрд в виде заемных и собственных средств для финансирования вычислительной инфраструктуры. Эти деньги направляются через специальные холдинговые компании SPV (специальные проектные компании), финансируемые инвесторами Уолл-стрита.

Гиганты Кремниевой долины традиционно генерировали много денежных средств и имели небольшую задолженность, что обеспечивало им отличные кредитные рейтинги и высокую степень доверия со стороны инвесторов. Однако гонка за вычислительными мощностями для передового ИИ подтолкнула технологические группы к заимствованию гораздо больших, чем раньше, объемов средств. Привлечение частного капитала через внебалансовые структуры защищает кредитные рейтинги компаний и улучшает их финансовые показатели, указывает FT.

Поток финансирования, который не отражается в балансах технологических компаний, "может скрывать риски, которым подвергаются эти группы, и то, кто окажется в долгах, если спрос на ИИ окажется низким", говорится в публикации. Структуры SPV также увеличивают опасность того, что финансовый стресс для операторов ИИ в будущем может непредсказуемым образом распространиться на Уолл-стрит.

"18 месяцев назад подобное финансирование было бы немыслимо, а сегодня стало нормой", - сказал руководитель одного из крупных финансовых институтов о десятках миллиардов долларов, поступающих в SPV для финансирования ЦОД. "Благодаря своему кредитному профилю технологическая индустрия может получить доступ к значительно большему объему капитала, чем любая другая", - добавил он.

По оценкам банка Morgan Stanley, для финансирования планов технологических компаний в области ИИ требуется $1,5 трлн внешнего финансирования.