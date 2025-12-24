Мишустин убежден, что все поставленные Путиным перед страной задачи выполнимы

По словам премьер-министра, каждый понимает, что главной целью работы является достижение устойчивости ключевых сфер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что под руководством президента Владимира Путина, все стоящие перед страной и кабмином, задачи выполнимы. Такое мнение он высказал на встрече членов правительства с российским лидером.

"Под вашим руководством мы работаем единой сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи. Благодаря вашему наставничеству, убежден, что все выполнимо и в будущем. Каждый из нас понимает главную цель этой работы - достичь устойчивости ключевых сфер - промышленной, финансовой, социальной - и создать дополнительные возможности для развития нашей страны и обеспечить благополучие гражданам", - сказал премьер.

Он напомнил, что это определено в национальных проектах, проектах по достижению технологического суверенитета, утвержденных Путиным, и в других стратегических документах, которые кабмин последовательно выполняет. "Продолжим также со всей ответственностью, делать все, что от нас зависит, оправдывая высокое доверие, которое вы нам оказали", - заверил Мишустин.