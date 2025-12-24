По итогам года объем инвестиций в Москве может превысить 9 трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сумма в четыре раза больше показателей 2010 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций всех источников финансирования в Москве может превысить 9 трлн рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года", - рассказал Собянин.

По словам мэра, в настоящее время столица занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по размеру экономики. С 2010 года ВРП Москвы вырос на 41%.