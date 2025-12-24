Саудовская Аравия отмечает высокотехнологичный потенциал компаний РФ

Генеральный директор компании "Каллисто вижн" Павел Булгаков сообщил, что многие страны изучают российский опыт, видя в нем модель для защиты конечного потребителя и оптимизации государственного контроля

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия высоко оценивает высокотехнологичный потенциал российских компаний. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании "Каллисто вижн" Павел Булгаков в преддверии "Иннопром. Саудовская Аравия".

"Ближневосточный бизнес, хотя и отдает предпочтение давно присутствующим игрокам, сейчас с удивлением смотрит на появление новых компаний с принципиально иным технологическим потенциалом, - сказал он. - То, что происходит в России, - это сейчас, по сути, эксперимент планетарного масштаба. Когда маркируется практически весь спектр потребительской продукции".

По словам Булгакова, многие страны, включая Египет, Алжир, ЮАР и Южную Корею, внимательно изучают российский опыт, видя в нем модель для защиты конечного потребителя и оптимизации государственного контроля. "Западные партнеры, которые вышли из российского рынка, лишили самих себя возможности для развития. Они по-прежнему не умеют работать так, как уже работаем мы технологически", - добавил он.