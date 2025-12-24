Путин призвал кабмин к конструктивной работе, нацеленной на результат

Глава государства повторил, что перед властями стоят амбициозные задачи, но таковы требования времени и запрос со стороны граждан России

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал членов правительства РФ конструктивной, нацеленной на результат работе в следующем году и в дальнейшем.

"В рамках национальных проектов ведется большая напряженная работа вместе с региональными командами, бизнесом и общественными объединениями. И наша общая задача - добиваться долгосрочных национальных целей развития", - указал российский лидер.

Это, по словам Путина, в первую очередь, преодоление демографических вызовов, выход на уверенный рост рождаемости. "Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и поселков, повысить качество жизни российских граждан", - пояснил он.

Глава государства повторил, что перед властями стоят амбициозные задачи, но таковы требования времени и запрос со стороны граждан России. "И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха. Именно к такой конструктивной работе, нацеленной на результат, и призываю всех в следующем году и в дальнейшем", - резюмировал президент.