Токаев поручил кабмину изучить возможность открытия нового аэропорта в Астане

Президент Казахстана напомнил, что в республике недавно обсуждался вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта

АСТАНА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность строительства нового аэропорта в Астане.

"Для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта", - заявил Токаев на совещании по развитию столицы. "Поручаю правительству совместно с акиматом (администрацией Астаны - прим. ТАСС) тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения", - сказал он.

Лидер республики напомнил, что в республике недавно обсуждался вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта.

При этом Токаев отметил, что "в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива". "[Это] может негативно сказаться на развитии авиахабов, можно сказать, уже сказывается", - заявил он. Казахстанский лидер поручил правительству принять "конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива". "Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод", - сказал он на совещании.

В настоящее время в Астане действует международный аэропорт имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Воздушная гавань расположена в 15 км к юго-востоку от центра города. Аэропорт включает в себя два пассажирских терминала - для международных и внутренних рейсов.