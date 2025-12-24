Доходы бюджета Вологодской области на 2025 год снизили на 5 млрд рублей

Уменьшение плановых показателей связано, в частности, со снижением платежей от налогоплательщиков и акцизов на алкоголь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2025 год уменьшена на 5 млрд рублей в связи со снижением платежей от налогоплательщиков, акцизов на алкоголь и других поступлений. Такие поправки одобрили 24 декабря депутаты Вологодского заксобрания.

"Областной бюджет по доходам составит в 2025 году 128,742 млрд рублей, в 2026 году - 142,925 млрд, в 2027 году - 145,054 млрд рублей. Расходы составят в 2025 году - 173,1 млрд рублей, в 2026 году - 143,233 млрд рублей, в 2027 году - 143,783 млрд рублей. Появляется строчка по заимствованию средств со счетов государственных автономных госучреждений в части привлечения во временное распоряжение, чтобы не привлекать дорогостоящие кредиты [для покрытия дефицита и кассового разрыва]", - сообщила депутатам заместитель губернатора Александра Гуркина и была поддержана парламентариями.

Как указано в пояснительной записке к принятому документу, уменьшение плановых показателей по налогу на прибыль организаций на 3,7 млрд рублей обусловлено возвратами бюджетообразующему предприятию металлургического производства, снижением платежей от налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, а также снижением поступления налога на прибыль от других компаний. Снизились объемы производства крепкого алкоголя и соответственно поступления акцизов на крепкий алкоголь.

Отвечая на вопросы депутатов, замгубернатора отметила, что возврат инвестиций металлургам планировался еще в большем объеме, более 9,7 млрд рублей. При этом перераспределены расходы, а некоторые статьи даже увеличены: возросли расходы на выплату участникам специальной военной операции и меры поддержки членам их семей. Расходы на лекарственное обеспечение увеличены на 145 млн рублей, чтобы обеспечить закупки препаратов на январь. На выплаты медикам направят еще 48 млн рублей с учетом фактической потребности привлеченных на работу медработников.

Дефицит областного бюджета в объеме 44,359 млрд рублей будет покрыт за счет остатков средств на начало этого года, а также, управляя остатками средств на единых счетах государственных автономных учреждений.

Ранее был принят бюджет Вологодской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его доходы на следующий год составят 129,033 млрд рублей, расходы - 139,253 млрд рублей, дефицит - 10,22 млрд рублей, который будут покрывать бюджетными и, возможно, коммерческими кредитами.