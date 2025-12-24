СФ одобрил закон о едином подходе к проведению торгов и участию бизнеса в них

В случае подписания закон вступит в силу с 1 июля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении единого порядка проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Документом, инициированным правительством РФ, предлагается внести поправки в закон "О защите конкуренции".

Одобренный палатой закон призван закрепить основные положения такого единого порядка, в том числе принципы проведения торгов, единые сроки извещения об их проведении, полномочия организаторов и операторов электронной торговой площадки - их перечень определит правительство России. Положения также касаются проведения торгов в электронной форме, размещения извещений об их проведении на официальном сайте.

Также в законе определены правила заключения договора с проигравшим участником торгов - если он занял второе место, а победитель уклонился от сделки, - критерии признания аукциона несостоявшимся. А чтобы дать время оспорить результаты торгов, на заключение сделки по их итогам вводится десятидневный мораторий.

Закон уточняет круг лиц, которые могут выступать организаторами торгов, например аукциона по продаже квоты на вылов краба - в конкретном случае таким может стать госструктура или привлеченная им специализированная организация.

Выступивший инициатором нормы кабмин пояснял, что сейчас правила проведения отраслевых торгов регламентируются слишком большим количеством нормативных актов по каждой из отраслей.

В случае подписания закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Торги, решение о проведении которых было принято до этого момента, будут проводиться по прежним правилам.