Кабмин выделит более 9,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам и соцрасходы

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что правительство системно ведет работу по поддержке занятых в бюджетной сфере

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит свыше 9,5 млрд рублей на финансирование зарплат работникам бюджетной сферы, а также на социально значимые расходы. Об этом в ходе заседания кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин.

"Сегодня рассмотрим выделение более 9,5 млрд рублей для финансирования социально значимых расходов. Но речь идет в первую очередь об оплате труда отдельной категории сотрудников федеральных государственных учреждений", - сказал премьер.

По его словам, это зарплаты школьных учителей, преподавателей вузов, техникумов, врачей, специалистов культуры, науки. "Все те, кто воспитывает наших детей, помогает им получать знания, осваивать современные профессии, навыки, сберегает самое ценное - здоровье граждан, а также занимается исследованиями и открытиями, создает инновационные решения и продукты, чтобы развивать отечественные промышленные предприятия и укреплять технологический суверенитет страны", - подчеркнул Мишустин.

Правительство системно ведет работу по поддержке занятых в бюджетной сфере, указал премьер. По его словам, в 2025 году регионам направили 14 млрд рублей, средства пошли на увеличение зарплат бюджетников.