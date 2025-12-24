Собянин заявил, что Москве не хватает 500 тыс. работников

Мэр отметил, что дефицит будет нарастать

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет 500 тыс. человек, из-за демографической ситуации он будет нарастать. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем, эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим", - сказал он.

Ранее Собянин сообщал, что количество трудовых мигрантов в столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Отмечалось падение их числа во время пандемии коронавируса, потом наблюдалось небольшое восстановление.