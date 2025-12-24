АВВР: снятие вин РФ с международного конкурса в США не связано с их качеством

В Ассоциации виноградарей и виноделов России продолжают анализировать форматы международных конкурсов, в том числе такие, которые могут быть интересны небольшим винодельческим хозяйствам

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) опубликовала список российских вин, заявленных на международный конкурс The San Francisco International Wine Competition (SFIWC) в США, но снятых с участия. В ассоциации подчеркнули, что это решение не связано с качеством продукции.

"На сегодняшний день San Francisco International Wine Competition по неизвестной нам причине так и не опубликовал официальный список победителей. <…> У нас же нет препятствий. Поэтому мы публикуем перечень вин - участников SFIWC, которые по причинам, не связанным с их качеством, не дошли до финальной публикации конкурса", - говорится в сообщении.

В АВВР продолжают анализировать форматы международных конкурсов, в том числе такие, которые могут быть интересны небольшим винодельческим хозяйствам. Экспортные проекты требуют внимательного и ответственного сопровождения, поэтому участие в конкурсах ассоциация организует для своих членов в рамках общей профессиональной стратегии и поддержки производителей.

Ранее российские вина были сняты с конкурса SFIWC. Как написала газета San Francisco Chronicle со ссылкой на президента конкурса Аманды Блю, организаторы пришли к выводу, что российские винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США.

Всего на конкурс поступило около 2 тыс. заявок, среди которых было 95 бутылок российского вина от 15 виноделен.

Конкурс The San Francisco International Wine Competition проводится группой под названием Tasting Alliance, основанной в 1980 году. Производители алкоголя подают свою продукцию на участие в конкурсе, после чего судьи вслепую пробуют и оценивают вино, присуждая награды победителям.