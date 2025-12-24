Токаев: в Казахстане ВВП на душу населения превысит $15 тыс. по итогам 2025 года

Президент Казахстана отметил, что республика вступает в судьбоносный для будущего страны этап реформ

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

АСТАНА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по результатам текущего года ВВП на душу населения превысит $15 тыс. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам его выступления на совещании по развитию Астаны.

"По итогам года прогнозируется рост нашей экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тысяч долларов. Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды", - сказал Токаев.

По его словам, сегодня весь мир переживает непростой период. "Несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития. Движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера", - пояснил президент Казахстана.

Он отметил, что республика вступает в "новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ". "Весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь. Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения", - подчеркнул Токаев.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2024 года составил 4,8%. По результатам 2023 года экономика страны выросла на 5,1%.