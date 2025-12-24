Гендиректор ДТЭК ожидает самую сложную c февраля 2022 года зиму на Украине

Максим Тимченко подчеркнул, что с сентября более 50% мощностей генерации энергохолдинга повреждены или разрушены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гендиректор украинского энергетического холдинга "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что эта зима на Украине окажется самой сложной с февраля 2022 года.

"Я верю, что предстоящая зима будет самой сложной <...> Проще говоря, люди уже даже при температуре около нуля остаются без электроэнергии в течение 15-20 часов в некоторых регионах Украины", - сказал он на видео, которое опубликовано в YouTube канале Bloomberg Television.

Тимченко подчеркнул, что с сентября более 50% мощностей генерации энергохолдинга повреждены или разрушены.

В последнее время графики отключения электричества на Украине применяются ежедневно в объеме трех-четырех очередей. Это значит, что света может не быть по 12-16 часов в сутки. Постоянно действуют ограничения мощности для промышленности. По мнению главы совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, применение графиков может продлиться до начала апреля.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. В настоящее время мощность составляет около одной пятой от той, что была до начала СВО, а после серии взрывов 23 декабря, возможно, и менее.