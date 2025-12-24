Сроки продажи доли Exxon в "Сахалине-1" продлили до января 2027 года

Срок продажи доли в проекте ранее был установлен до 1 января 2026 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сроки продажи доли Exxon в реализуемом на условиях соглашения о разделе продукции нефтегазовом проекте "Сахалин-1" продлены на год, до января 2027 года, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Ранее был установлен срок продажи доли в проекте, не переданной иностранной стороне консорциума, до 1 января 2026 года. Сроки несколько раз продлевались с момента создания нового оператора проекта.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Правительство РФ разрешило передать долю 20% в новом операторе индийской ONGC Videsh Limited, 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания американской ExxonMobil) - 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России.