Хуснуллин: дорогу к Пулково на трассе М-11 построили на год раньше графика

Она позволит снизить нагрузку на Пулковское шоссе в часы пик

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение по развязке с подъездом к аэропорту Пулково на автотрассе М-11 "Нева" запущено с опережением сроков на год, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Транспортная развязка с подъездом к аэропорту Пулково построена по поручению президента и введена в эксплуатацию на год раньше срока <…>. Фактически это новая подъездная дорога к аэропорту протяженностью 5,5 км. Она позволит снизить нагрузку на Пулковское шоссе в часы пик, а также позволит быстрее добираться до аэропорта Пулково", - сказал он.

Как отметил Хуснуллин, с запуском движения на развязке повысится транспортная доступность жилых и туристических объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области благодаря разгрузке существующей дорожной сети от пассажиропотока аэропорта.

В состав нового инфраструктурного объекта входят три путепровода: два из них общей протяженностью 614 м расположены над Пулковским шоссе и один длиной 55 м - над М-11 "Нева".

Проект реализован с учетом развития жилой застройки Пушкинского района, конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и прогнозируемого роста пассажиропотока аэропорта.