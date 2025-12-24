Калининградский "Автотор" обновит автомобильный бренд "Амберавто"

Производственная программа завода 2024 года по выпуску электромобилей была полностью выполнена

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор" рассчитывает обновить линейку модели электромобиля "Амберавто". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил вице-президент компании "Автотор-холдинг" Дмитрий Чемакин.

"Если брать линейку "Амберавто", то она пошла у нас с 2023 года, в 2024 году обновилась, в следующем году, надеемся, мы тоже предложим рынку обновленную модель этого бренда", - сказал Чемакин. По его словам, производственная программа завода 2024 года по выпуску 2 тыс. единиц "Амберавто" была полностью выполнена. "Выполнены обязательства по производству, по шагам локализации, в общем-то рынок показал, что на сегодняшний день стоки наших дилеров пустые, а предзаказы достаточно наполняются", - отметил Чемакин.

Касаясь запущенного на "Автоторе" производства двух моделей электромобилей Eonyx, он отметил, что 2026 год должен стать "годом хорошей реализации компактных электромобилей".

Чемакин напомнил, что Eonyx вывели на эксплуатацию в 2025 году. "Мы даже еще их не пустили в розничную продажу физическим лицам. Мы работаем больше с юридическими лицами, получая замечания, получая какие-то рекламации, предложения. Мы отрабатываем эти предложения", - сказал он.

"Автотор" запустил в производство две моделей компактных электромобилей Eonyx в Калининграде в рамках технологического сотрудничества с партнерами. Электромобили ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Они имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов, отметили в пресс-службе.