На поддержку виноделов Севастополя выделят более 500 млн рублей

Выделенные средства позволят создать новые рабочие места и увеличить приток налогов в региональный бюджет

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

СЕВАСТОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Севастопольские виноделы в 2026 году получат более 500 млн рублей господдержки на развитие, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В этом году 30 винодельческих и виноградарских предприятий Севастополя получили господдержку на общую сумму в 740 миллионов рублей. Планы на 2026: на поддержку севастопольских виноделов в 2026 году предусмотрено более 500 млн рублей. Государственная поддержка позволит создать новые рабочие места, увеличит приток налогов в региональный бюджет и еще больше усилит позицию севастопольских вин на российском рынке", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2025 году средства из федерального бюджета направили на закладку новых виноградников, приобретение саженцев исключительно российского происхождения, модернизацию и уход, а также современного сельскохозяйственного и винодельческого оборудования.