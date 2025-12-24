Собянин: вложенный бюджетный рубль в городские фестивали приносит пять

По словам мэра Москвы, город является частью жизненного пространства его жителей, поэтому власти делают столицу комфортной и благоустроенной

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Каждый вложенный бюджетный рубль в городские фестивали в Москве приносит в казну пять. Такие мероприятия помогают стране экономически и способствуют финансированию армии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Каждый бюджетный рубль, вложенный в наши фестивали "Лето в Москве", "Зима в Москве" за счет этого рубля получаем пять рублей обратно в бюджет. <...> Это часть большой экономики нашей страны, которая позволяет формировать региональный и федеральный бюджеты. Федеральный бюджет является основой финансирования российской армии", - рассказал Собянин.

По его словам, город, как и квартира, является частью жизненного пространства его жителей, поэтому власти делают Москву комфортной и благоустроенной. "Город должен быть ярче, красивее, добрее, чтобы люди гуляли, общались друг с другом", - заключил Собянин.