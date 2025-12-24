РФ подписала контракт на участие в международной выставке "Экспо-2027" в Сербии

Россия рассматривает участие в "Экспо-2027" как возможность подчеркнуть особый характер российско-сербских отношений и свою приверженность выставочному движению, указал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев

Редакция сайта ТАСС

© Александр Дзюба/ ТАСС

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. В Сербии состоялась официальная церемония подписания контракта на участие России в Международной специализированной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, сообщает корреспондент ТАСС.

Документ подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, комиссар выставки Экспо-2027, министр внутренней и внешней торговли Республики Сербия Ягода Лазаревич, а также директор Агентства "Экспо-2027" Данило Ерничи. Перед церемонией российская и сербская делегации провели встречу и осмотрели макет будущего выставочного комплекса.

Выступая по итогам подписания контракта, Груздев заявил, что Россия рассматривает участие в "Экспо-2027" как возможность подчеркнуть особый характер российско-сербских отношений и свою приверженность выставочному движению. "Мы будем готовиться к российскому участию в "Экспо-2027", чтобы продемонстрировать особый характер отношений между нашими странами и приверженность Российской Федерации выставочному движению "Экспо", - указал он.

По словам замглавы Минпромторга РФ, российский павильон позволит полноценно раскрыть тему выставки, заявленную сербской стороной. "Наш павильон будет достойно представлять нашу страну и позволит в полной мере раскрыть тему, заявленную Сербией, - "Игра для человечества". Мы со своей стороны попробуем доказать, что игра - это одна из важных форм существования жизни, поэтому тема нашего участия будет Play to be - "Играй, чтобы жить, чтобы существовать", - подчеркнул Груздев.

Он отметил, что Россия с уверенностью смотрит в 2027 год и рассчитывает на всестороннее представительство на выставке. "Предстоит большая работа, но Россия будет представлена во всех сегментах - и деловом, и культурном. Мы убеждены, что это послужит важным стимулом для укрепления двусторонних отношений России и Сербии", - добавил Груздев.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.