Роспотребнадзор предложит изменения для регулирования отрасли готовой еды

За последние три года сегмент показывает рост в среднем на 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства, отмечает кабмин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения о внесении изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам проведенного первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как отмечается в сообщении кабмина, за последние три года сегмент показывает рост в среднем на 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Так, Мантуров отметил необходимость дать четкое определение термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.

"В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", - сказано в сообщении.

"Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьера.

Минпромторгом России также проводится работа в этом направлении в рамках рабочей группы по разработке предложений по регулированию рынка готовой еды. В министерстве в настоящее время на рассмотрении находится проект ГОСТа, подготовленный Ассоциацией готовой еды, добавили в кабмине.