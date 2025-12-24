Мантуров поручил представить предложения по допмерам против теневого сектора

Борьба с контрафактом и фальсификатом полностью укладывается в комплексную работу в рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по обелению национальной экономики, подчеркнул первый вице-премьер РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в рамках которого поручил дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору с предоставлением соответствующих предложений в 2026 году. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Денис Мантуров отметил, что борьба с контрафактом и фальсификатом полностью укладывается в комплексную работу в рамках поставленной президентом России задачи по обелению национальной экономики. Он поручил дополнительно проанализировать возможности для противодействия теневому сектору и предоставить соответствующие предложения в 2026 году", - отмечается в сообщении.

В рамках заседания внимание было уделено противодействию незаконному обороту детских товаров. Как отметил первый вице-премьер, в этом сегменте российский рынок показывает устойчивую динамику роста, увеличившись с 2019 года более чем на триллион рублей.

"Основной объем приходится на продукцию легкой и косметической промышленности, полиграфию, товары для ухода за детьми, игры и игрушки. Особо подчеркну, что на растущем рынке также увеличилась доля отечественной продукции, которая составляет около 35%", - заявил Мантуров.