В РФ операторы связи смогут применять ИИ для выявления подозрительных звонков

Подобные алгоритмы уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством, отметили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность применения операторами связи технологий искусственного интеллекта для выявления подозрительных звонков будет доступна в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков", - рассказали в аппарате.

Там уточнили, что подобные алгоритмы уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством.