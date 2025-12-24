ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В РФ операторы связи смогут применять ИИ для выявления подозрительных звонков

Подобные алгоритмы уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством, отметили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко
Редакция сайта ТАСС
14:03
обновлено 14:15

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возможность применения операторами связи технологий искусственного интеллекта для выявления подозрительных звонков будет доступна в рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Законопроектом также предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков", - рассказали в аппарате.

Там уточнили, что подобные алгоритмы уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством. 

РоссияГригоренко, Дмитрий Юрьевич