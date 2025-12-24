Госфонд пополнили высоколиквидными драгметаллами и драгкамнями

Министр финансов Антон Силуанов отметил работу Гохрана по улучшению системы госконтроля за оборотом драгоценных камней

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Антон Силуанов отметил работу Гохрана России по улучшению системы государственного контроля за оборотом драгоценных камней, Госфонд в 2025 году пополнен высоколиквидными драгметаллами и драгкамнями преимущественно высоких характеристик. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Глава Минфина отметил системную работу Гохрана по сохранению важных стратегических резервов. В уходящем году Госфонд России пополнен высоколиквидными драгоценными металлами и драгоценными камнями преимущественно высоких характеристик. Силуанов отметил работу Гохрана России по улучшению системы государственного контроля за оборотом драгоценных камней. Ведомство эффективно проводит контрольные процедуры при перемещении драгоценных камней через границу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжена реализация алмазов и бриллиантов мелких размеров, ювелирных изделий и других видов низколиквидных ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения.

Министр также напомнил, что с 1 марта 2026 года вводится требование о подтверждении характеристик драгоценных камней, перемещаемых из стран, входящих в ЕАЭС, исключительно государственными лабораториями, в том числе и лабораторией Гохрана. "Это позволит предотвратить незаконное перемещение бриллиантов через страны ЕАЭС в обход уплаты таможенных и иных государственных платежей", - заключили в министерстве.