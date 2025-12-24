Собянин: Москва закупает 80% фармпрепаратов отечественного происхождения

Мэр столицы отметил, что в ближайшие пять лет в столице будет введено в эксплуатацию еще порядка 10 новых заводов общей площадью 200 тыс. кв. м

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москва занимает одно из лидирующих позиций по объему фарминдустрии в стране. Доля отечественных лекарств в городских закупках достигает порядка 80%, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

"Сегодня мы занимаем второе место в нашей стране по объему фарминдустрии, планируем занять первое место. Амбициозная задача, надеюсь, у нас получится. Офсетные контракты дали серьезный толчок и обратили внимание фарминдустрии на площадку Москвы, привлекли инвесторов. В целом все неплохо складывается. В настоящее время, если брать наши городские закупки, мы закупаем около 80% отечественных препаратов. Под 90% жизненноважных лекарств также являются отечественными, в том числе в области онкологии", - сказал он.

По его словам, собственная фармацевтическая промышленность является одним из главных показателей национальной безопасности в любой стране, и российская столица амбициозно справляется с этой задачей.

"Фармацевтика Москвы развивается очень активно. Мы вводим десятки новых заводов. Количество заводов мало о чем говорит, важна мощность этих заводов и площади производства. Мы построили 190 тысяч этих площадей", - добавил мэр.

Он отметил, что в ближайшие пять лет в столице будет введено в эксплуатацию еще порядка 10 новых заводов общей площадью 200 тыс. кв. м.