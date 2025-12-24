ЦБ продлил приостановку публикации данных о зарубежных платежных сервисах

Меру будет действовать до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Банк России продлил до 31 декабря 2026 года приостановку публикации информации об иностранных поставщиках платежных услуг. Такое решение принял совет директоров регулятора, сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Совет директоров Банка России принял решение продлить еще на один год, до 31 декабря 2026 года включительно, приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг", - говорится в сообщении.

Порядок ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, установленный нормативными актами ЦБ, остается без изменений.