Серебро обогнало Apple по рыночной капитализации

Рыночная капитализация серебра достигла $4,05 трлн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рыночная капитализация серебра достигла $4,05 трлн и превысила стоимость американской компании Apple. Таким образом, серебро оказалось на третьем месте по капитализации, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).

На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $31,393 трлн, на второй строчке расположилась Nvidia ($4,606 трлн). На четвертом и пятом месте, уступив серебру, находятся Apple ($4,041 трлн) и Alphabet, управляющая Google ($3,810 трлн).

Капитализация серебра рассчитывается путем умножения текущей цены серебра на объем серебра, который, по оценкам, был добыт к настоящему времени - около 1 751 000 метрических тонн. Эти данные являются приблизительными. Значительная часть серебра была утрачена или уничтожена в результате промышленного использования, отмечают в Companiesmarketcap.

По данным на 17:26 мск, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) росла на 1,26% - до $72,03 за тройскую унцию. С начала года стоимость фьючерса выросла почти в два с половиной раза - на 148,38%.