Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году

Его сумма составила 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2028 году на сумму 12,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в сумме 12,5 млрд руб. (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.