Гендиректор "Алросы": следующие годы будут минимальными по добыче алмазов в мире

Павел Маринычев отметил, что некоторые предприятия сокращают свою добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение, "алмазный баланс в мире"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Этот и последующие годы будут минимальными по добыче алмазов в мире, компании сокращают добычу, чтобы отрегулировать рынок. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил генеральный директор компании Павел Маринычев.

"Сделаем свой производственный план (на этот год), безусловно. Надо сказать, что текущий год и ряд последующих годов будут минимальными с точки зрения добычи в мире", - сказал он.

Маринычев отметил, что ряд предприятий в мире сокращает свою добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение, "алмазный баланс в мире". "Это такие предприятия как наше, как компания De Beers. Ряд предприятий просто на этих ценах не могут продолжать добычу и приостанавливают или вовсе останавливают ее", - добавил он.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.