"Россети" направят более 4 млрд рублей на развитие электросетей Удмуртии

Глава республики Александр Бречалов и гендиректор компании Андрей Рюмин обсудили модернизацию сетевой инфраструктуры региона

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Россети" направят в 2026 году более 4 млрд рублей на развитие электросетей Удмуртии, говорится в сообщении компании по итогам встречи главы республики Александра Бречалова и гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина.

Рюмин и Бречалов обсудили модернизацию сетевой инфраструктуры региона и электроснабжение новых социально значимых и промышленных объектов.

Как отметил глава "Россетей", компания активно сотрудничает с регионом, совместно решаются задачи по повышению надежности электроснабжения потребителей, что особенно важно в отопительный сезон, когда нагрузки на энергетическую инфраструктуру растут. "Одновременно продолжаем реализацию проектов, связанных с развитием Удмуртии. Планируем направить на инвестиции в республике более 4 млрд рублей в 2026 году", - сказал он.

В числе приоритетных задач на 2026 год Рюмин назвал строительство подстанции 110 кВ для электроснабжения будущей большой промышленной площадки и присоединение к сети промпарка в Глазове, где планируется строительство крупнейшего в России завода по производству редкоземельных магнитов.

По словам губернатора, компания сейчас обслуживает больше 32 тыс. км воздушных и кабельных линий и 228 подстанций Удмуртии, при этом с начала года в республике отремонтировали 334 км линий электропередачи, заменили почти 1 400 опор и 48 км проводов. "Результат - технологических нарушений стало меньше на 13%. Важно, что улучшение качества сетевой инфраструктуры региона продолжится", - подчеркнул он.

Как отметил Рюмин, за последнее время "Россети" завершили несколько проектов в республике, включая модернизацию системообразующих подстанций 220 кВ в центре и на севере региона. Дочерняя компания "Россети Центр и Приволжье" подключила к сети Дворец единоборств и аэровокзал Ижевска, которые открылись в 2025 году, обеспечила дополнительной мощностью Сосудистый центр Первой республиканской клинической больницы для установки высокотехнологичного оборудования.

