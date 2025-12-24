Гигафабрика под Калининградом даст новые возможности для создания электромобилей

Завод "Автотор" использует новые возможности для производства электротранспорта

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор" использует новые возможности для производства электротранспорта, появившиеся с открытием новой гигафабрики в Неманском районе Калининградской области. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил вице-президент компании "Автотор-Холдинг" Дмитрий Чемакин.

"Это достаточно сильный и технологичный шаг. <…>. Безусловно, мы делаем полный упор на те возможности, которые даст нам гигафабрика, - сказал Чемакин. - Конечно, будем использовать не только батареи. Гигафабрика - это топливные элементы, которые еще необходимо корпусировать".

Он отметил, что уровень локализации производства электрокаров повысился с момента запуска нескольких проектов заводом, в частности, по производству электродвигателей. "Мы ставим перед собой задачу достигнуть уровня локализации, который позволит свободно выходить на федеральные, региональные и муниципальные торги. Этот уровень локализации не может быть меньше 2 000 баллов, и мы на сегодняшний день выполняем карту локализации, которую мы подписали с федеральными и региональными властями в полном объеме", - сказал Чемакин.

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт·ч в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии"). Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера".