В ГД предложили автоматически вносить все документы в профиль на "Госуслугах"

Сейчас при получении нового паспорта, загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на "Госуслугах" и инициировать процедуру проверки, которая может занимать до пяти дней

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением автоматически вносить документы граждан в профиль на "Госуслугах". Письмо есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас при получении нового паспорта РФ, загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на "Госуслугах" и инициировать процедуру проверки, которая может занимать до пяти дней, а в случае задержек обновления ведомственных баз - до двух недель. По словам парламентариев, в этот период граждане могут сталкиваться с отказами и ограничениями при получении отдельных государственных услуг и прохождении идентификации, так как их учетная запись содержит неактуальные данные.

"Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия", - указано в письме.

Авторы считают, что такая мера позволит устранить временной разрыв между фактом выдачи документа и его появлением в профиле, избавит миллионы граждан от ручного ввода данных и повысит качество цифрового взаимодействия.