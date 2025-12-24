Минфин провел дополнительные аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД

Дополнительно были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26252 на сумму 4,59 млрд рублей, а ОФЗ-ПД выпуска 26250 - на сумму 259,4 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ провел дополнительные аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 года и выпуска 26250 с датой погашения 10 июня 2037 года. Об этом сообщается в материалах министерства.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26252 на сумму 64,577 млрд рублей, а ОФЗ-ПД выпуска 26250 - на сумму 20,703 млрд рублей.