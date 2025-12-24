Хуснуллин: около 15 тыс. км дорог введено в январе - ноябре по нацпроекту

Благодаря федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" за 11 месяцев 2025 года построено, реконструировано и отремонтировано более 3,1 тыс. объектов, указал вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. км дорог введено в эксплуатацию в январе - ноябре 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в том числе 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. региональных и местных, сообщил кабмин РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Всего за 11 месяцев по нацпроекту введено в эксплуатацию 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. км региональных и местных дорог. Основной массив дорожных работ завершен, идут процедуры приемки объектов в эксплуатацию", - сказал он.

По словам Хуснуллина, только благодаря федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" за 11 месяцев 2025 года построено, реконструировано и отремонтировано более 3,1 тыс. объектов. "Это 2,8 тыс. участков дорог протяженностью свыше 10,1 тыс. км и 308 искусственных сооружений (25,4 тыс. погонных метров)", - подчеркнул вице-премьер.

Как отметил глава Минтранса Андрей Никитин, слова которого также приводятся в сообщении, в 2025 году отремонтировано, реконструировано и построено 3 тыс. км дорог к образовательным объектам, 2,4 тыс. км - к учреждениям здравоохранения и еще 700 км - к стадионам, детско-юношеским школам и дворцам спорта.

"Не менее важна транспортная доступность мест туристического осмотра, с начала года построено и обновлено 2,2 тыс. км туристических маршрутов", - добавил министр.

Также за 11 месяцев 2025 года на объектах нацпроекта установлено более 400 светофоров, свыше 133 тыс. погонных метров линий уличного освещения, более 450 тыс. погонных метров барьерных и более 100 тыс. погонных метров пешеходных ограждений.