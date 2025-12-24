ФАС проверит информацию о повышении тарифов на связь

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ФАС России проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - отметили в службе.

В "Билайне" ТАСС заявили, что "актуализируют" стоимость услуг, и делают это в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами. В числе факторов у оператора - вложения в развитие сети, инфляция и повышение НДС до 22% с 2026 года.

"Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются, несмотря на изменения налоговой ставки", - рассказали в компании.

В "Мегафоне" подчеркнули, что в течение всего года работают над продуктами и совершенствует их, проводят маркетинговые активности, а еще предлагают "улучшение тарифных планов", например, в части увеличения пакетов интернета, минут и добавления новых опций.