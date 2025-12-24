РНК начала горячие испытания оборудования на производстве в Волжском

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Русская нержавеющая компания" (РНК) приступила к горячим испытаниям основного технологического оборудования на производстве плоского нержавеющего проката в Волжском в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Первым в работу в цехе холодного проката (ЦХП) был запущен дрессировочный стан, проектная мощность которого составляет 220 тыс. тонн готовой продукции в год.

Оборудование предназначено для финальной обработки рулонов с целью обеспечения качества поверхности мирового уровня. В ходе первых тестов специалисты провели перемотку рулона и дрессировку - прокатку металла с малыми обжатиями для улучшения его свойств.

"В рамках пусконаладочного этапа нагрузка и сложность технологических операций будут постепенно увеличиваться. Цель - вывести оборудование на плановые параметры по скорости, точности и высокому качеству обработки. Успешное начало испытаний дрессировочного стана задает темп всей подготовке к полному запуску цеха в 2026 году", - отметил управляющий директор комплекса РНК Станислав Ольков.

Как говорится в сообщении компании, в ближайшие недели на объекте начнутся горячие испытания двух двадцативалковых станов, которые станут ядром производственного процесса холодного проката.

РНК начала строительство комплекса в марте 2023 года. Проект предполагает создание производства полного цикла - от выплавки стали до выпуска готовой продукции. В состав комплекса также войдут электросталеплавильный и горячекатаный цеха. Запуск предприятия позволит обеспечить российскую промышленность собственным высококачественным нержавеющим прокатом, который в настоящее время поставляется преимущественно из-за рубежа.

В конце 2023 года в "РНК-холдинг", холдинговую компанию "Русской нержавеющей компании", вошел "Норникель". Участие в проекте позволит "Норникелю" существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке, а также интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в секторе стали и сплавов, отмечали в компании.