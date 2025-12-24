Выработка электроэнергии в РФ за 11 месяцев снизилась на 1,5%

Она составила 1,079 трлн кВт·ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам января - ноября 2025 года составило 1,079 трлн кВт·ч, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это следует из материалов Росстата.

Тепловые электростанции за 11 месяцев снизили выработку на 1,5% в годовом выражении, произведя 688 млрд кВт·ч. Атомные электростанции нарастили выработку на 2,5%, до 199 млрд кВт·ч. В то же время показатели гидроэлектростанций уменьшились на 5,8%, составив 185 млрд кВт·ч.

Производство электроэнергии за ноябрь текущего года по сравнению с ноябрем 2024 года снизилось на 2,5%, до 105 млрд кВт·ч. АЭС выработали 19 млрд кВт·ч, что на 1,3% ниже, чем за тот же период годом ранее. ТЭС уменьшили выработку на 4,5%, до 68,4 млрд кВт·ч, ГЭС нарастили показатели на 5,1%, до 16,7 млрд кВт·ч.