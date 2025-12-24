Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,2%

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 22 декабря 2025 года составила 0,2%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 9 по 15 декабря 2025 года - инфляция равнялась 0,05%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,31%, с начала года - на 5,58%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 22 декабря 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 5,66%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на макаронные изделия (+0,5%), мороженую рыбу, маргарин и вермишель (+0,4%), говядину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничный и ржаной хлеб, печенье и водку (+0,3%), пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), баранину, мясо кур и сосиски, сардельки (+0,1%).

На плодоовощную продукцию цены в среднем выросли на 2,3%, в том числе на огурцы (+9,3%), картофель (+1,7%), помидоры (+1,6%), репчатый лук (+1,5%), морковь (+1,1%), белокочанную капусту (+1%) и яблоки (+0,9%). Снизились цены на бананы (-0,4%) и столовую свеклу (-0,1%).

Цены снизились на гречневую крупу (-0,5%), сахар-песок (-0,4%), овощные консервы для детского питания (-0,3%), рис (-0,2%), свинину, колбасы вареные, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, пшено, поваренную соль и черный чай (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на корвалол и ренгалин (+0,7%), активированный уголь, левомеколь и трекрезан (+0,4%), лизобакт (+0,3%), метамизол натрия (отечественный анальгин) и пенталгин (+0,2%), нимесулид (+0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости поднялись цены на туалетное мыло и стиральные порошки (+0,5%), гигиенические прокладки (+0,4%), туалетную бумагу и детские подгузники (+0,3%), пеленки для новорожденных и зубные щетки (+0,2%), сухие корма для домашних животных и спички (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные новые легковые автомобили (+1,5%), смартфоны (+1,1%), мужские носки (+0,3%), кроссовки для взрослых, детские спортивные костюмы, телевизоры, сигареты с фильтром и шампуни (+0,1%). Снизились цены на электропылесосы (-0,3%) и обрезные доски (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, на автомобильный бензин снизились на 0,1%.

Услуги

За отчетный период поднялась средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (+1,4%), гостиницах категории три звезды (+1,1%), гостиницах категории две звезды (+0,6%), гостиницах категории одна звезда или в мотелях, хостелах (+0,1%), а также путевок в санатории (+0,4%) и дома отдыха, пансионаты (+0,2%).

Выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,8%), а также тарифы на проезд в городском автобусе и трамвае (+0,1%).

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+1%), женские стрижки (+0,5%) и мужские (+0,4%), восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).