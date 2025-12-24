Производство лекарств в России в ноябре выросло на 13%

В то же время по сравнению с октябрем 2025 года выпуск такой продукции сократился на 0,6%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, вырос в России в ноябре 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

В то же время по сравнению с октябрем 2025 года выпуск данной продукции сократился на 0,6%. С января по ноябрь 2025 года производство лекарств увеличилось на 15,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

По данным Росстата, производство биологически активных добавок к пище (БАД) в ноябре 2025 года выросло на 7,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но снизилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3,1 тыс. тонн.

В январе - ноябре текущего года выпуск БАД снизился на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года - до 29,7 тыс. тонн.