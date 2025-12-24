Выпуск легковых авто в РФ за 11 месяцев снизился на 12,6%

Он достиг 591 тыс. единиц

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 591 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

В ноябре выпуск легковых автомобилей сократился на 34,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% по сравнению с октябрем текущего года - до 54,1 тыс.

В январе - ноябре 2025 года производство грузового автотранспорта составило 119 тыс. единиц (-32,8%), в ноябре выпуск снизился на 43% в годовом выражении - до 9,9 тыс. единиц, а по сравнению с октябрем 2025 года производство сократилось на 12,9%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за одиннадцать месяцев 2025 года уменьшился на 34,8%, до 8,8 тыс. единиц. В ноябре производство снизилось на 27,7% в годовом выражении - до 900 единиц, а по сравнению с октябрем текущего года увеличилось на 23,5%.

По данным статистики, в январе - ноябре 2025 года выпущено 13,1 тыс. автобусов массой не более 5 тонн, что на 29,4% ниже, чем годом ранее. В ноябре производство таких автобусов снизилось на 16,8% в годовом выражении, а в сравнении с октябрем 2025 года сократилось на 18,9% - до 1 тыс. единиц.