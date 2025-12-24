Промпроизводство в РФ в январе - ноябре выросло на 0,8%

В ноябре показатель снизился на 0,7% в годовом выражении

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе - ноябре 2025 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре показатель снизился на 0,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

По сравнению с октябрем текущего года промпроизводство упало на 4,1%.

Рост в секторе обрабатывающих производств в РФ за январь - ноябрь составил 2,6%, добыча полезных ископаемых сократилась на 1,5%. В энергетическом секторе показатели снизились на 1,7%, в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений - на 3,4%.

В январе - ноябре наибольший рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д., +29,5%); лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+15,6%); готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+13,9%); компьютеров, электронных и оптических изделий (+13%); табачных изделий (+5,3%); добыче металлических руд (+2,1%); производстве текстильных изделий (+0,7%); ремонте машин и оборудования (+0,6%).

Снизились объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-23,6%); кожи и изделий из кожи (-13,4%); добычи прочих полезных ископаемых (-10,8%); производства прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы, -8,4%); мебели (-7,5%); резиновых и пластмассовых изделий (-7,4%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-6,2%); электрического оборудования (-4,8%); металлургии (-3,8%).

Кроме того, сократилось производство изделий из древесины и пробки (-3,1%), бумаги (-3,5%), одежды (-2,4%), прочих готовых изделий (-2%), добыча угля (-1,5%), выпуск химических веществ и продуктов (-1,1%), продуктов питания (-0,7%), напитков (-3,6%), а также кокса и нефтепродуктов (-0,4%).