Доля убыточных организаций в РФ за 10 месяцев 2025 года составила 29,2%

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 70,8% против 72,7% за аналогичный показатель годом ранее

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России за январь - октябрь 2025 года составила 29,2% против 27,3% за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 70,8% против 72,7% за аналогичный показатель годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 21,566 трлн рублей, или 90,1% к январю - октябрю 2024 года.

В частности, 44,5 тыс. организаций получили в январе - октябре 2025 года прибыль в размере 28,541 трлн рублей, что на 4,3% ниже значения за аналогичный период 2024 года, у 18,4 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 6,975 трлн рублей, что на 18,5% выше значения годом ранее.