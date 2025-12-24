Бензин в РФ за неделю подешевел в среднем на 5 копеек

Его стоимость достигла 64,65 рубля за 1 л

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 15 по 22 декабря 2025 года снизились на 5 копеек - до 64,65 рубля за 1 л, дизель подорожал на 7 копеек, до 75,83 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 6 копеек и составили 61,4 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 опустились на 4 копейки - до 66,72 рубля за 1 л, АИ-98 подорожал на 9 копеек - до 88,86 рубля за 1 л.

За период с 16 по 22 декабря 2025 года снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 39 субъектах РФ, более всего в республиках Тыва и Ингушетия (-1,4%).

Рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 12 субъектах РФ, более всего в Костромской области (+0,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 63,99 рубля, марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 87,48 до 94,16 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,3 до 70 рубля, марки АИ-95 - от 64,78 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 89,2 до 94,04 рубля за 1 л.