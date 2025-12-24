РФ снизила суммарную добычу газа за 11 месяцев на 3,3%

В частности, добыча природного газа в январе - ноябре составила 507 млрд куб. м, снизившись на 3% год к году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия за 11 месяцев 2025 года снизила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 600 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча природного газа в январе - ноябре составила 507 млрд куб. м, снизившись на 3% год к году. В ноябре добыча оказалась равна 51,2 млрд куб. м, что на 1% ниже, чем в октябре 2025 года и на 3,2% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - ноябре составило 29,9 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре производство СПГ составило 3,1 млн тонн, что на 0,8% больше ноября 2024 года, и на 5,3% ниже, чем в октябре 2025 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - ноябре уменьшилась на 3,9% - до 92,9 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в РФ в 2025 году снизится до 680,2 млрд куб. м (против ожидавшихся ранее 695,4 млрд куб. м), в 2026 году составит 690,4 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 709,1 млрд куб. м), в 2027 году - 712,8 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 729,7 млрд куб. м), в 2028 году - 739,9 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 750,9 млрд куб. м).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.