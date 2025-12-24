Гречка в России с 16 по 22 декабря подешевела на 0,5%

При этом макаронные изделия подорожали на 0,5%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость гречневой крупы в России с 16 по 22 декабря 2025 года снизилась на 0,5%, при этом макаронные изделия подорожали на 0,5%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на сахар-песок - на 0,4%, консервы овощные для детского питания - на 0,3%, рис - на 0,2%, свинину, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, пшено, соль поваренную и чай черный - на 0,1%.

В то же время рыба мороженая, маргарин и вермишель подорожали на 0,4%, говядина, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, хлеб пшеничный и ржаной, печенье и водка - на 0,3%, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, мука пшеничная, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, баранина, мясо кур и сосиски, сардельки - на 0,1%.

Также сообщается, что рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе огурцы подорожали на 9,3%, картофель - на 1,7%, помидоры - на 1,6%, лук репчатый - на 1,5%, морковь - на 1,1%, капуста белокочанная - на 1% и яблоки - на 0,9%. При этом бананы подешевели на 0,4%, столовая свекла - на 0,1%.