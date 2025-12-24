РФ за 11 месяцев увеличила выпуск удобрений на 6,1%

Он достиг 27,9 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия по итогам января - ноября 2025 года увеличила выпуск минеральных удобрений по сравнению с таким же периодом годом ранее на 6,1%, до 27,9 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, сообщил Росстат.

В ноябре производство удобрений выросло на 3% в годовом сравнении, до 2,5 млн тонн.

Выпуск аммиака за одиннадцать месяцев увеличился на 4,1%, до 17,1 млн тонн, в ноябре - на 0,8% в годовом сравнении, до 1,5 млн тонн.