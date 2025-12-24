Выпуск пива в РФ в январе - ноябре снизился на 1,2%

Он достиг 857 млн дал

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство пива в РФ по итогам января - ноября 2025 года снизилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 857 млн дал, говорится в материалах Росстата.

В ноябре показатель снизился на 3,1% в годовом выражении - до 71,6 млн дал.

Производство природной упакованной минеральной, а также питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в январе - ноябре снизилось на 1,8% - до 21,6 млрд полулитров, а в ноябре - выросло на 1,6%, до 1,7 млрд полулитров.

Производство табачных изделий за 11 месяцев выросло на 5,3%, в ноябре - не изменилось. Выпуск сигарет вырос на 6,2% и 23,2% - до 193 млрд и 16,8 млрд штук соответственно.