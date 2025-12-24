Производство сливочного масла в РФ в январе - ноябре выросло на 2,3%

Оно достигло 311 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство сливочного масла в России в январе - ноябре 2025 года выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 311 тыс. тонн, творога - на 2,7%, до 455 тыс. тонн, сыров - на 1,2%, до 795 тыс. тонн, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период выросло производство молока, кроме сырого, на 0,6%, до 5,6 млн тонн. В то время как выпуск кисломолочных продуктов снизился на 1,2%, до 2 млн тонн.

Выпуск мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных семейства лошадиных, мяса оленины в январе - ноябре 2025 года выросло на 0,1%, до 3,5 млн тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 2%, до 4,9 млн тонн, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих - на 0,6%, до 4,5 млн тонн.

Также увеличилось производство маргарина - на 3,8%, до 429 тыс. тонн. При этом выпуск масла подсолнечного и его фракций нерафинированных снизился на 14,1%, до 6,4 млн тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной - на 5,1%, до 8 млн тонн, круп - на 5,5%, до 1,7 млн тонн, сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок - на 6,7%, до 5,4 млн тонн.

В целом производство пищевых продуктов в январе - ноябре 2025 года снизилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2025 года выпуск снизился на 1,6% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 5,6% по сравнению с октябрем 2025 года.