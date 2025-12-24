Добыча угля в РФ за 11 месяцев выросла на 0,1%

Она достигла 389 млн тонн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - ноябре 2025 года увеличилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 389 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 1,3% - до 300 млн тонн, антрацита - на 8,9%, до 18,6 млн тонн. Добыча коксующегося угля уменьшилась на 9,1%, до 92 млн тонн. Добыча бурого угля составила 89,8 млн тонн (+5%). Производство прочего каменного угля увеличилось на 3,9% - до 189 млн тонн.

В ноябре добыча угля выросла на 0,1% в годовом сравнении, составив 38 млн тонн. Добыча каменного угля снизилась на 0,4% - до 28,6 млн тонн, антрацита - на 12,1%, до 1,7 млн тонн. Добыча коксующегося угля составила 8,8 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча бурого угля составила 9,3 млн тонн (+1,7%), прочего каменного угля выросла на 2,9%, до 18,2 млн тонн.