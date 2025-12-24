Производство золота в РФ в ноябре выросло на 5,6%

За январь - ноябрь показатель вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производство золота в России в ноябре 2025 года увеличилось на 5,6% в годовом выражении и снизилось на 14,7% по сравнению с октябрем текущего года, говорится в материалах Росстата.

За январь - ноябрь показатель вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выпуск первичного алюминия уменьшился по сравнению с ноябрем 2024 года на 6,8%, но вырос по сравнению с октябрем 2025 года на 1,7%. Всего за январь - ноябрь 2025 года выпуск алюминия увеличился на 0,3%.

Объем выплавки чугуна в РФ в ноябре составил 4,1 млн тонн, что на 3% больше, чем в октябре 2025 года. За одиннадцать месяцев 2025 года произведено 46 млн тонн чугуна (-1,5%).

Выпуск нелегированной стали в ноябре увеличился на 2,2% по сравнению с ноябрем 2024 года, до 4,4 млн тонн (+2,9% к октябрю 2025 года), а за январь - ноябрь 2025 года произведено 49,6 млн тонн (-1,6% к аналогичному периоду годом ранее). Производство легированной стали в ноябре снизилось на 14,3%, до 1 млн тонн (+6,7% к октябрю 2025 года). Всего за одиннадцать месяцев текущего года произведено 12,3 млн тонн легированной стали (-14,9% к аналогичному периоду 2024 года).

В целом металлургическое производство в России в ноябре 2025 года снизилось на 4,1% по сравнению с октябрем 2024 и снизилось на 0,3% по сравнению с октябрем 2025 года. Тем не менее за одиннадцать месяцев 2025 года металлургическое производства снизилось на 3,8%.